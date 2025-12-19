Беше извършен цялостен ремонт на ул. „Панайот Волов“ в село до Тетевен

Община Тетевен направи цялостен ремонт на улица „Панайот Волов“ в село Български извор, след като днес бе асфалтирана. Участъкът е с дължина от близо 200 метра и е изцяло обновен след извършена подмяна на водопроводната мрежа. На полагането на асфалтовата настилка присъстваха кметът на Община Тетевен д-р Мадлена Бояджиева и кметът на с. Български извор Исай Данг, които се запознаха на място с хода на дейностите и качеството на изпълнение.

Ремонтът включваше цялостна реконструкция на уличната инфраструктура, като подмяната на водопровода е ключова мярка за подобряване на водоснабдяването и предотвратяване на бъдещи аварии. След приключване на подземните дейности беше положена нова асфалтова настилка, с което се подобрява безопасността и комфорта на движение за жителите на селото.

Община Тетевен продължава поетапно да инвестира в обновяването на уличната инфраструктура в населените места, с цел повишаване качеството на живот и създаване на по-добра среда за местната общност.