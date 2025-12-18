Кметът на Тетевен инспектира асфалтирането на ул. „Георги Бенковски“ в с. Галата

В село Галата се извърши асфалтиране на улица „Георги Бенковски“, която е с дължина от 280 метра. Ремонтът е част от усилията на Община Тетевен за подобряване на уличната инфраструктура в населените места.

По време на строително-монтажните дейности на оглед на обекта присъстваха кметът на Община Тетевен д-р Мадлена Бояджиева, кметът на с. Галата - Младен Младенов и кметът на с. Български извор - Исай Данг. Те се запознаха с напредъка на работата и обсъдиха значението на реализирания ремонт за местните жители.

Рехабилитацията на улицата ще подобри условията за движение, ще повиши безопасността и ще улесни достъпа на живущите в района. Подобни дейности са част от последователната политика на общината за обновяване на уличната мрежа и подобряване качеството на живот в селата на община Тетевен.