Празнично настроение и коледен дух съпроводиха традиционния Коледен базар в Тетевен

На площад „Сава Младенов“ в град Тетевен се проведе традиционният Коледен базар, организиран от Община Тетевен. Събитието отново се превърна в притегателен център за жители и гости на града, като създаде празнично настроение и коледен дух в навечерието на светлите празници.

В коледния базар се включиха учебни заведения, детски градини, социални центрове, читалища и занаятчии от цялата община. Участниците представиха богато разнообразие от ръчно изработени коледни играчки и сувенири, хранителни продукти, дървени и шивашки изделия, както и други тематични артикули, изработени с много старание и въображение.

Събитието бе уважено и от кмета на Община Тетевен д-р Мадлена Бояджиева, която посети щандовете и поздрави участниците за тяхната активност, креативност и принос към съхраняването на коледните традиции.