В Тетевен се проведе работната среща за държавния план-прием за учебната 2026/2027 г.

В салона на Общинска администрация – Тетевен, се проведе работната среща във връзка с осъществяването на държавния план-прием за учебната 2026/2027 г. в средните училища на община Тетевен. Срещата се проведе съвместно с РУО - Ловеч и бе открита от кмета на Община Тетевен – д-р Мадлена Бояджиева.

Осъществяването на държавния план-прием в средните училища на община Тетевен е ключова стъпка за гарантиране на качествено и достъпно образование за нашите деца, каза д-р Бояджиева в своето приветствие.

Тя подчерта, че Общината изпълнява активна роля на медиатор между образованието и бизнеса, за да осигури обучение, отговарящо на реалните потребности на пазара на труда: „Убедена съм, че с общи усилия ще създадем устойчиви възможности за развитие и реализация на младите хора в нашия регион“, каза още кметът на Тетевен.

151 са учениците завършили 7 клас в община Тетевен, което е с 9 повече от миналата година, каза д-р Иваничка Буровска – началник на РУО-Ловеч. Тя постави въпроса за начините за задържане на учениците в Тетевен и причините за тяхното преместване в други градове.

Д-р Буровска обърна внимание и на новата политика на МОН по отношение на чуждоезиковото обучение, като подчерта, че идеята е да се засили общообразователната подготовка и функционалната грамотност на учениците, без да се ограничават възможностите за качествено езиково обучение.

Средните училища от община Тетевен заявиха следния държавен план – прием за учебната 2026/2027 г.:

СУ „Георги Бенковски“ - град Тетевен

Професионална паралелка – Компютърни системи и технологии и Електронна търговия, маркетинг и реклама;

Професионална паралелка – Ресторантьорство и кетъринг

НПГГСД „Сава Младенов" - град Тетевен

Професионална паралелка – Стопанисване на горите и Механизация на горското стопанство;

Професионална паралелка – Мебелно производство и реставрация

Професионална гимназия по строителство, електротехника и услуги – град Тетевен

Професионална паралелка – Строителство и архитектура;

Професионална паралелка – Автомобилна техника и мехатроника и Устойчива мода

Сред присъстващите на срещата бяха още Даниела Йотова – РУО Ловеч, г-н Христо Христов - директор на Дирекция „Бюро по труда“, гр. Тетевен, директори и зам.-директори на НПГГСД "Сава Младенов" - гр. Тетевен, Професионална гимназия по строителство, електротехника и услуги - гр. Тетевен и СУ „Георги Бенковски“ - гр. Тетевен, директори от основните училища в общината, управители на фирми, учреждения и др.