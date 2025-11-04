Кметът на Тетевен награди победителите в първенството за деца 2012/2013, зона Северозапад

На 2 ноември в град Тетевен се проведоха финалите на първенството за деца, зона Северозапад 2012/2013. Събитието бе част от празничната програма по случай 148 години от освобождението на града от османско владичество. Организатори на спортната проява са Община Тетевен, ФК „Озрен“ – с. Голям извор, ОС на БФС – Ловеч.

Събитието бе открито от главния организатор на турнира – Румен Трифонов и началника на отдел „Култура, спорт, образование и туризъм“ при Община Тетевен – Стефан Стефанов.

Във финалите взеха участие първите четири отбора от редовния сезон в първенството /съставено от 17 отбора/, а именно - ФК „Озрен“ – с. Голям извор, ФК „Венци 2022“ – гр. Искър, ФК „Оряхово“ – гр. Оряхово и ФК „Пещера“ – с. Галата.

Спортното събитие представи на всички присъстващи интересни срещи, напрегнати и вълнуващи моменти, много емоции, невероятни отигравания и голове. В края на състезанието бе определен и победителят в първенството, а заслужено това бе отборът на ФК „Озрен“ – с. Голям извор. На втора позиция се класира тимът на ФК „Венци“ – гр. Искър, а на трето място останаха играчите на ФК „Оряхово“ – гр. Оряхово.

Кметът на Община Тетевен – д-р Мадлена Бояджиева и народният представител Красимир Красимиров наградиха най-добрите отбори и индивидуални изпълнители. Д-р Бояджиева и г-н Красимиров получиха и награди за приноса им в развитието на първенствата по футбол за деца в Северозападна България.