Откриха модерен STEM център в ОУ “ Васил Левски” в село до Тетевен

На 15 юни в ОУ “ Васил Левски” с. Голям извор официално беше открит нов модерен STEM център. Лентата на новата придобивка прерязаха директорката на училището – Даниела Василева, зам.-кметът на Община Тетевен – Борис Врабевски и председателят на ОбС - Тетевен – Мария Стойчева. Сред присъстващите на събитието бяха още – зам.-кметът на Община Тетевен – Тони Стоев, кметът на с. Голям извор – Илиян Маринов, главен експерт "Образование“ – Петя Вълова и др.

С изграждането на STEM центъра са обособени три високотехнологично оборудвани и свързани класни стаи в направленията „Дизайн и 3D Прототипиране“ и „Природни науки“. Центърът разполага с дигитален микроскоп, 3D принтер и скенер, резач на 3D модели, комплект за виртуална реалност, комплекти за лабораторни упражнения по Биология, Химия и Физика и др.

С помощта на STEM центъра ще се даде възможност, както на учениците, така и на учителите да се обучават чрез преживяване и да могат да се докоснат до високото-технологични решения, които да подпомагат самият учебен процес.

STEM кабинетът се финансира от Плана за възстановяване и устойчивост /ПВУ/.