Пролетният базар в Тетевен донесе приятни емоции, много настроение и празничен дух

06 април 2026, 11:25 часа 382 прочитания 0 коментара
Снимка: Община Тетевен
Пролетният базар в Тетевен донесе приятни емоции, много настроение и празничен дух

На 4 април над 30 участници се включиха в Пролетния базар, който бе организиран от Община Тетевен по повод отбелязването на Великденските празници. Събитието се състоя на пл. „Сава Младенов“ и събра на едно място традиции, творчество и много усмивки.

Сред участниците бяха детски градини, училища, Център за обществена подкрепа, социално предприятие, както и местни пекари, цветари и занаятчии. Те представиха богато разнообразие от ръчно изработени декорации, пролетни и великденски сувенири, ароматни козунаци, вкусни баклави и още много сладки изкушения.

Събитието беше посетено и от кмета на Община Тетевен д-р Мадлена Бояджиева, която поздрави присъстващите и им пожела здраве, благоденствие и светли Великденски дни.

Базарът създаде истинска празнична атмосфера и донесе радост както на участниците, така и на всички посетители. 

Антон Иванов
Антон Иванов Отговорен редактор
