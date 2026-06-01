Най-важните новини за деня: 1 юни 2026 г.

Редакционният екип ви представя най-важните новини за изминалия ден, 1 юни 2026 г.

КЪДЕ Е ОЛЕГ НЕВЗОРОВ: ВЛАДО НИКОЛОВ СЕ ЗАГРИЖИ ЗА ПРИРОДАТА, А НЕ КЪДЕ Е ЧОВЕКЪТ "ГРАД В ГРАДА"

Дори да се махнат постройките, ще останат щетите по природата. Най-логично е да се намери виновникът за цялото това селище "Баба Алино", да му се потърси отговорност, за да може компенсаторно да се залеси друга територия. Ако в момента се разрушат тези постройки, природата няма да бъде спасена и хората, които са си купили жилищата, ще бъдат ощетени. Това заяви депутатът от "Прогресивна България" Владимир Николов пред bTV.

"ДАНС ДА КАЖЕ ОТКЪДЕ СА ИДВАЛИ ПАРИТЕ": ЖУРНАЛИСТ ИСКА ОТГОВОРИ ЗА ОЛЕГ НЕВЗОРОВ

Олег Невзоров беше представен като меценат и спонсор на украинската общност в България. Ако ДАНС не изясни откъде са идвали парите за финансиране на неправителствените организации, няма да се изясни и откъде са парите за строителството на „Баба Алино“. Това каза журналистът Спас Спасов в ефира на Нова телевизия.

ПОДКУП ЗА ВОДОПРОВОД КЪМ "КЪЩАТА ЗА ГОСТИ" И ИЗТОЧВАНЕ НА ОБЩИНА: АЛЕКСАНДЪР МАНОЛЕВ НА ФОКУС В ИЗТЕКЪЛ СЕКРЕТЕН ДОКУМЕНТ

Бившият зам.-министър на икономиката в последния кабинет "Борисов" Александър Манолев, който бе отстранен от поста си тогава заради незаконно усвояване на еврофондове с фиктивна къща за гости, се оказа главен герой в изтекъл поверителен документ на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество (КПКОНПИ) от 2021 г. Това е първа част от новата серия #КорупцияЛийкс на разследващата медия BIRD.bg, която се е сдобила с "хиляди" подобни файлове от КПКОНПИ, ДАНС, ГДБОП, съдебни и прокурорски документи, справки от мобилни оператори, свидетелски показания и др.

КАК ТРЕТИЯТ СТАНА ПЪРВИ: СКРИТИТЕ ХОДОВЕ НА "БОРИСОВ 3", СЛЕД КОИТО ЕС ПРИЕ ТЕОДОРА ГЕОРГИЕВА ЗА ЕВРОПРОКУРОР

Съветът на Европейския съюз е изиграл основна роля в преподреждането на тримата български кандидати за европейски прокурор, но преди това правителството "Борисов 3" е имало своето влияние в процеса, при който Теодора Георгиева влезе официално в Европейската прокуратура на Лаура Кьовеши. Това се разбира от писмен отговор на министъра на правосъдието Николай Найденов, даден на въпрос от народните представители от "Демократична България" Надежда Йорданова и Божидар Божанов.

"В ЕС МАЙЧИНСТВОТО Е САМО НЯКОЛКО МЕСЕЦА": ПБ ОБМИСЛЯ НАМАЛЯВАНЕ НА МАЙЧИНСТВОТО В БЪЛГАРИЯ?

Управляващите от "Прогресивна България" обмислят мярка за намаляване на майчинството в България, ако за децата има достатъчно ясли.

"НЕ СЕ ПРЕДВИЖДАТ НИКАКВИ ПРОМЕНИ ЗА МАЙЧИНСТВОТО": УПРАВЛЯВАЩИТЕ ОБЯСНЯВАТ ДУМИТЕ НА ВЛАДИМИР НИКОЛОВ

"Не се предвиждат никакви промени. Темата за майчинството не е отваряна, нито обсъждана. Няма да се променят нито условията за майчинсттвото, нито средствата, нито срока", каза депутатът от "Прогресивна България" Константин Проданов по време на брифинг в Народното събрание след сутрешното участие на депутата от "Прогресивна България" Владимир Николов, който заяви, че управляващите обмислят мярка за намаляване на майчинството в България, ако за децата има достатъчно ясли.

АПЕЛАТИВНИЯТ ПРОКУРОР НА ПЛОВДИВ Е ЗЛОУПОТРЕБЯВАЛ С ВЛАСТ И НАТИСК: ПРАВОСЪДНИЯТ МИНИСТЪР АЛАРМИРА ЗА ДУПКА В СЪДЕБНАТА СИСТЕМА

Министърът на правосъдието Николай Найденов алармира за подаден сигнал срещу апелативния прокурор на Пловдив от висш полицейски служител за оказан натиск и неправомерни действия. В интервю за БНТ Найденов обясни, че сигналът е бил адресиран до Инспектората на Висшия съдебен съвет (ВС), до министъра на правосъдието, до главния прокурор. Въпреки написаното в него, от Инспектората са го върнали като нередовен. Още: "Да чуя притесненията й за европрокурора": Правосъдният министър иска и получи среща с Кьовеши

"ОТДАВНА БОДЕ ОЧИТЕ НА ХОРАТА": ПБ ЩЕ НАМАЛЯВА ПАРТИЙНАТА СУБСИДИЯ, НО ЩЕ ВДИГНЕ ТАВАНА НА ДЪЛГА

От "Прогресивна България" предлагат намаляване на партийната субсидия, стана ясно от брифинг на депутата от партията Константин Проданов във връзка с удължителния закон за бюджета за 2025 г. В момента субсидията е 4.09 евро на глас, а от партията на Радев предлагат тя да се намали на 3 евро на глас и промяна да влезе в сила от 30 април тази година.

НЕЩО НЕ Е НАРЕД: АННА БОДАКОВА ЗА МЕРКИТЕ НА ВЛАСТТА (ВИДЕО)

Към момента не мога да дам оценка за свършеното, защото това, което основно виждаме, са заявки. Част от тези заявки са добри, но част от резултатите приличат малко на импресионистична картина. Отдалеч изглежда добре, но колкото повече се приближиш, толкова повече нещо не е наред.

ЦАНКО КОМИТАТА - БОТЕВИЯТ ЧЕТНИК, ОСТАВИЛ ЗАВЕТА СИ НА СВОБОДНА БЪЛГАРИЯ (ВИДЕО)

България отбелязва 150 години от подвига на Ботевата чета и се прекланя през загиналите за свободата и независимостта на Родината.

ПОЛИТИКАТА ПРЕВЗЕМА ОБЩЕСТВЕНИТЕ МЕДИИ В ЕВРОПА

В Полша, Словакия и Унгария държавните медии, превърнати в инструмент на политическата власт, губят обществено доверие и водят до деградация на политическата сцена, пише френското издание Les Echos. Централноевропейската страна Унгария обаче се откроява.

ИЗТЕЧЕ ВИДЕОЗАПИС, РАЗКРИВАЩ ОГРОМНАТА ЛЪЖА, С КОЯТО ПУТИН ЗАПОЧНА ВОЙНАТА В УКРАЙНА (ОБЗОР - ВИДЕО)

"Обръщение на командващия опълчението на Донецката народна република (ДНР). Граждани на ДНР – обръщам се към Вас с молба да защитите своята родина, своя дом, своите семейства и своя народ". Това казва "министърът на отбраната" на т. нар. ДНР и висш кадрови офицер на ФСБ. И го казва със следното уточнение – че от област с 4,5 млн. души население (Донецка област), макар и не всички мъже в боеспособна възраст, не може да се намерят дори 1000 мъже, които да се бият "за родината, дома, семействата си и народа си". При това използва използва думи, че "го казва право куме в очи", дори да се обидят тези, на които говори – и споменава числа като "35 души доброволци".

СЪКРУШИТЕЛНИЯТ НОКАУТ, В КОЙТО ВЯРВА НАТО, ВЕЧЕ Е НЕВЪЗМОЖЕН

Световните лидери започват войни с илюзорната вяра в лесна победа, но реалността днес е, че войните все повече се превръщат в изтощителна патова ситуация. Светът е навлязъл в нова ера, в която на бойното поле цари т. нар. "тактическата прозрачност" - с други думи, имаме огромна мрежа от висококачествени сензори и огневи оръжия с висока прецизност, а цифровите мрежи незабавно предават данни от сензорите към оръжията. Това е колосална промяна, в която дроновете са само мощният аватар на промяната, който съчетава в едно разузнаването и унищожаването на противника, пише The Economist в свой материал.

ИРАН НАНЕСЕ ШОКИРАЩ УДАР В ПРЕГОВОРИТЕ ЗА МИР

Иран преустановява контактите за поне по-дълго примирие със САЩ, които се водят през посредници (Пакистан на първо място) - това съобщи иранската информационна агенция Tasnim. Причината - Израел не спира военните действия в Ливан и Ивицата Газа. За Иран особено въпросът с Ливан е изключително важен - от Техеран винаги са настоявали всяко споразумение задължително да включва Иран.

ООН ВЪРВИ КЪМ ФАЛИТ - САЩ И КИТАЙ НЕ ПЛАЩАТ ДЪЛЖИМОТО

Организацията на обединените нации (ООН), която се роди след Втората световна война с идеята да бъде по-добра и успешна версия на Обществото на народите, за да може големите въпроси най-вече между големите държави в цял свят да бъдат решавани без война, е на път да фалира. Това е изводът, който всеки ще си извади на базата на пространен материал на The Wall Street Journal. Не става въпрос само за фалит на доверие и невъзможност точно ООН да води в урегулиране на международните отношения - процес, който тече, а за финансов фалит.