"Просто ще помълчим": Тръмп обясни какво се случва между САЩ и Иран

Американският президент Доналд Тръмп заяви, че не е чувал от иранска страна Техеран да е прекратявал преговорите с Вашингтон, но добави, че в мълчанието няма нищо лошо и че ще продължи да чака. "Ако трябва да съм откровен, мисля, че разговаряхме твърде много. Мисля, че би било много добре да се замълчи и това може да продължи доста време", каза Тръмп в интервю за американската телевизия "Ен Би Си нюз".

"Това не означава, че ще се задействаме и ще започнем да хвърляме бомби навсякъде... Просто ще помълчим. Ще задържим блокадата", продължи американският лидер. "Мисля, че мога да почакам толкова, колкото искат. Те губят цяло състояние", каза в заключение Тръмп.

Малко по-късно самият Тръмп обяви в социалната си мрежа Truth Social, че преговорите продължават и то в бързо темпо.

Talks are continuing, at a rapid pace, with the Islamic Republic of Iran.

Иранската държавна новинарска агенция Тасним по-рано съобщи, че Иран преустановява обмена на съобщения със САЩ чрез посредници, след като израелският премиер Бенямин Нетаняху разпореди на своите сили да продължат настъплението си в Ливан. Този ход усложни дипломатическите усилия за прекратяване на войната между Вашингтон и Техеран.