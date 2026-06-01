Александър Димитров обясни за загубата от Черна гора: Постоянни контузии и липса на сработеност!

01 юни 2026, 21:36 часа 554 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
Селекционерът на българския национален отбор по футбол Александър Димитров обясни поражението с 0:1 от Черна гора в приятелския мач днес в Пловдив с липсата на сработеност, отсъствието на доста основни футболисти и фактът, че доста хора се видяха днес за първи път на терена.

„Не мога да кажа, че сме загубили наивно“

„Не мога да кажа, че сме загубили наивно. Причините са – липсата на сработеност и постоянното излизане на терена на нови играчи поради контузиите на много планирани футболисти. Оказва се, че има такива, които играят за първи път заедно. Това повлия. Благодаря им. Влязоха днес и изиграха един мач с характер, с дисциплина, а не с мисъл за почивка“, започна Александър Димитров.

Но той е доволен от определени моменти в срещата: „Доста неща се получиха, създадохме положения и едно от тях минимум трябваше да се реализира, защото в съвременния футбол положенията трябва да се вкарват“.

Попитан как е планирал състава днес и какво ще се види при гостуването на Молдова петък, той каза: „В тези мачове ще дадем шанс на всички, които са в лагера, както беше и на турнира в Индонезия. Има потенциал, трябва малко да се подобрим в завършващата фаза, да имаме и да играем с повече концентрация, а може би и малко повече класа ни трябва. Защото наистина създадохме положения“.

„Експерименти не си правим, но ще дадем в Молдова шанс на други, които днес играха по-малко, за да покажат своите способности. Искам да честитя празника на децата. Дано да ги запалим по футбола и нашите играчи да са още по-разпознаваеми“, завърши Димитров.

