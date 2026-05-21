Тетевен ще отбележи 150-та година от Априлското въстание и гибелта на войводата Георги Бенковски

На 24 и 25 май в гр. Тетевен и с. Рибарица ще се състоят възпоменания по случай 150-та година от Епилога на Априлското въстание и гибелта на войводата Георги Бенковски.

В Деня на светите братя Кирил и Методий, на българската азбука, просвета и култура и на славянската книжовност – 24 май, около 20.00 ч., на пл. „Сава Младенов“ ще звучат изпълнения на представителния духов оркестър на ВВС.

Програмата ще продължи със слова за безсмъртния дух на българските герои и за цената на свободата, извоювана с кръв и жертви. Ще бъде приет строя на почетните роти от ВВВУ „Георги Бенковски“, след което всички жители и гости на града ще сведат глави пред подвига на всички знайни и незнайни воини, дали живота си за освобождението на България. Събитието ще завърши с тържествена заря-проверка.

На 25 май от 11.00ч. в местността Костина, село Рибарица, ще се състои възпоменателен митинг и жива картина, която ще пресъздаде последните часове на войводата Георги Бенковски и верните му спътници, станали жертва на предателство в Тетевенския балкан.