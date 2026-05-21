Пиян шофьор помете два автомобила и ограда

64-годишен мъж от Шумен е задържан в полицейския арест след като ударил два автомобила на бул.“ Ришки проход“ към изхода на града а след проверка е установено, че шофира след употреба на алкохол. Това съобщават от ОДМВР-Шумен.

Малко след 17:00 часа вчера водач на лек автомобил Субару „Форестър“ с шуменска регистрация ударил последователно два автомобила, които се движили пред него в посока изхода на Шумен, счупил ограда на паркинга на магазин на булеварда, качил се през тревните площи и спрял.

Още: Първо направил скандал, после карал пиян и без номера на колата

На място пристигнал екип на пътна полиция, който установил, че зад волана на субаруто е 64-годишен от село Радко Димитриево. Бил във видимо нетрезво състояние. Тестван е с дрегер, който отчел 2,51 промила алкохол в издишания въздух.

Не е дал кръвна проба за химичен анализ. Мъжът задържан за срок до 24 часа в полицейското управление в Шумен. Автомобилът е иззет. За извършено престъпление по чл. 343 Б ал. 1 от НК е образувано бързо производство.

Още: Хем пиян, хем дрогиран, хем с кола без застраховка