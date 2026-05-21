"Привърженик съм на смелите решения": Йотова е "за" реформа в начина на функциониране на парламента

"Трябва да се направи реформа по начина, по който функционира Народното събрание. Говоря като български гражданин. Аз съм привърженик на по-смелите решения", каза президентът Илияна Йотова в Пазарджик. Тя обаче отбеляза, че години наред в парламентарната република Народното събрание е било със "завидно" малък процент на одобрение. За нея обаче са важни три неща в парламента, които ако бъдат гарантирани от правилника, институцията ще работи по-добре.

"Парламентът да е добро място за разговор, за дискусия, за спорове, място за контрол и място за решения, изброи Йотова.

Стискане на зъби за бюджета

"Трябва да направим всичко възможно да се осигурят социални плащания. Правителството има уверения в тази посока и всички други сфери ще трябва да стиснем зъби, включително и администрациите. Това е солидарния принцип, ако искаме бюджет 2027 г. да бъде бюджет за развитие", каза Йотова. Тя нарече бюджета за 2026 г. - бюджет с мъченическа биография. Припомняме, че именно бюджет 2026 г. беше причината за падането на кабинета "Желязков" и предсрочния парламентарен вот на 19 април.

Йотова с предупреждение за административната реформа

Президентът направи коментар и за административната реформа.

"Административната реформа не може да се прави на парче. Тя трябва да бъде много сериозно обмислена, за да не бъде блокирана администрацията. Спомняте си в началото, когато България стана част от ЕС колко трудно изградихме тази администрация. Не можем да я пропиляваме с лека ръка", смята президетът.

Според нея има незаети бройки и хора, които години наред работят след пенссия. "Нека всеки един сектор да си направи своята оценка. Ако това стане, ще се получи и самата реформа много голяма подкрепа и сред опозицията в Народното събрание", смята още Йотова.

Тя подкрепя и подхода на правителството за съдебна реформа, тъй като по думите й то не излиза първо фойерверките и лозунгите.

Визите за САЩ

По отношение на визите за САЩ, Йотова изрази надежда за по-бързо решение от страна на САЩ за бърз преглед или отказ на визи.

"Много отдавна не се изпълнява едно много важно условие и това е условието на ЕС, ако на някоя от държавата страните членки да бъдат отказани визи, да има реципрочно действие. България може съвсем спокойно да предявява своите претенции", добави още президетът.