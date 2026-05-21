В Германия след 2 месеца, в България - след 2 години: Българите са сред европейците, които чакат най-много за нови лекарства

Достъпът до нови лекарства все още варира много в различните части на Европа, като времето за чакане е от 2 месеца до повече от 3 години. Това сочат данните на Европейската федерация на фармацевтичните индустрии и асоциации, пише Евронюз.

Въпреки появата на лекарства и нови терапии и откриването на нови лечения, много лекарства все още не са еднакво достъпни в цяла Европа.

Нов доклад на Европейската федерация на фармацевтичните индустрии и асоциации (EFPIA) разглежда времето, необходимо за пускането на лекарствата в Европейския съюз, и разликите между държавите.

Лекарствата в Европа стават все по-малко достъпни. През 2025 г. само 28% от лекарствата са били изцяло покрити от публични средства, в сравнение с 42% през 2019 г.

Разликите между държавите също са очевидни.

Пациентите в някои европейски страни могат да чакат около 7 пъти по-дълго от пациентите в други страни, за да получат достъп до едно и също лекарство, се казва в доклада.

Къде пациентите чакат най-много?

Според EFPIA средното време до наличност е 532 дни между разрешението за употреба на определено лекарство и датата на наличност в европейските страни.

Времето за изчакване варира значително по държави. Докато немските пациенти разполагат с лекарства на пазара 56 дни след разрешаването им, тези в Румъния трябва да чакат 1201 дни.

След Германия, Швейцария, Сърбия, Австрия и Дания са страните с най-бързи темпове, въпреки че броят на наличните лекарства варира между тях.

Лекарствата се доставят по-бавно в Румъния (1201 дни), Португалия (784 дни), Литва (783 дни), Хърватия (666 дни), Полша (655 дни), Словакия (628 дни) и България (627 дни).

"Обикновено пациентите в Северна и Западна Европа получават достъп до нови лечения между 100 и 500 дни след издаване на разрешение за пускане на пазара, докато пациентите в Южна и Източна Европа чакат между 500 и 900 дни", се казва в доклада.

В кои страни има повече налични лекарства?

Дългото чакане и забавеното навлизане на пазара не са единствените бариери, пред които са изправени пациентите в Европа, когато искат да получат достъп до лекарства. Броят на наличните продукти също варира значително.

Не всички страни предлагат едни и същи лекарства, особено когато става въпрос за иновативни терапии и медикаменти за редки заболявания.

През 2019 г. процентът на пълна наличност е бил 42%, докато през 2025 г. той е спаднал до 28% в цяла Европа. Делът на лекарствата, напълно достъпни срещу публично възстановяване на разходите, е намалял значително и близо 1/5 от лекарствата вече са достъпни при ограничени условия.

Докладът на EFPIA проследява 168 иновативни лекарства, разрешени от Европейската агенция по лекарствата между 2021 и 2024 г.

През същия период Германия е имала 156 от тези продукти на пазара, докато Малта е имала 22.

Австрия (143), Италия (133) и Испания (116) показаха най-високите числа в целия Европейски съюз.

Латвия (25), Румъния (28) и Унгария (35) са в другия край на скалата. България е по средата на класацията със 77 налични подобни медикамента.