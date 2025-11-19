Учениците от Тетевен отбелязаха Международния ден на толерантността

На 18 ноември в гр. Тетевен бе отбелязан Международният ден на толерантността. Ученици от училищата в общината показаха своите разбирания по темата за толерантността като представиха презентации, в които посочиха какво означава за всеки един от тях да бъде толерантен към различните. Те споделиха, че толерантността е ежедневен избор като всички трябва да бъдем добри и разбиращи, да бъдем хора, които не само говорят за толерантност, но и я прилагат.

В началото на срещата присъстващите бяха поздравени от зам.-кмета на Община Тетевен – Борис Врабевски и председателя на ОбС-Тетевен – Мария Стойчева.

Децата от НУ „Хаджи Генчо“ – гр. Тетевен бяха изготвили специален колаж по повод Международния ден на толерантността, с вълнуващи послания.

Всички ученици получиха тематични тениски, послания и грамоти за своето участие. Младите хора си тръгнаха с усмивка и с обещание да бъдат по-добри, по-търпеливи и по-човечни.