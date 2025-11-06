Кметът на Тетевен награди участниците във фотоконкурс „Духът на Тетевен“

На 5 ноември в сградата на Община Тетевен бяха наградени участниците във фотоконкурса „Духът на Тетевен“. Той се организира по случай 1 ноември – Празник на град Тетевен и във връзка с изпълнението на Стратегически приоритет № 7 – Насърчаване на културата и творчеството сред младите хора – от Годишен план за младежта на Община Тетевен за 2025 г.

В конкурса взеха участие 21 творби на ученици от трите средни училища в града. Инициативата имаше за цел - чрез художествената фотография, да се съдейства за формиране на по-добро отношение към природата и оценяване на културното наследство в родния край, както и да се стимулират творческите изяви на младите хора.

Фотографиите бяха оценявани от предварително съставено жури, а кметът на Община Тетевен – д-р Мадлена Бояджиева, връчи грамотите и наградите на участниците.

На първо място бе избрана фотографията на Силвестър Манолов – Център за обществена подкрепа /ЦПЛР/ – гр. Тетевен. Второто място в конкурса бе за Боян Маринов – НПГГСД „Сава Младенов“ – гр. Тетевен, а на трето място журито класира Ралица Русинова – СУ „Георги Бенковски“ – гр. Тетевен. Спечелилият първа награда получи фотографско осветление, а за второ и трето място бяха подарени стативи.

Всички участници получиха грамоти, а от ЦПЛР - Тетевен връчиха специална награда на Аделина Славеева от ПГСЕУ – гр. Тетевен – книгата Алманах - Традиции и празници на българите.