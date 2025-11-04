Кметът на Тетевен бе удостоен с юбилеен медал „80 години от победата над хитлерофашизма (1945-2025)“

Кметът на Община Тетевен – д-р Мадлена Бояджиева бе удостоенa с юбилеен медал „80 години от победата над хитлерофашизма (1945-2025)“. Отличието бе връчено от членовете на Общинската организация на Съюза на ветераните от войните на България (СВВБ) в гр. Тетевен.

Медалът беше връчен след решение на Изпълнителното бюро на Съюза и Заповед на председателя на СВВБ – полк. от запаса Анани Христов, за принос към съхраняване на военната ни история и активна военно-патриотична дейност в Община Тетевен.

С отличието бе удостоен и председателят на ОбС-Тетевен – Мария Стойчева.