В Тетевен тържествено бе открита улица „Алекси Милев“

На 31 октомври в гр. Тетевен бе отдадено нужното внимание и уважение към бившия кмет и почетен гражданин на града – Алекси Милев. В знак на почит и признателност към един човек, чийто живот и дело са неразривно свързани с развитието и облика на Тетевен - разклонението на ул. „Христо Ботев“ в централна градска част бе преименувана в улица „Алекси Милев“. Събитието е част от програмата по случай 1 ноември – празник на град Тетевен и Ден на народните будители.

С особено вълнение днес откриваме улица, която занапред ще носи името „Алекси Милев“. Това е не просто промяна в градската карта, а знак на признателност към човек, който е работил всеотдайно за благото на Тетевен и неговите жители, каза кметът на Община Тетевен д-р Мадлена Бояджиева по време на церемонията.

Ние не просто именуваме едно място – ние съхраняваме паметта за човек, който със своите дела, почтеност и отдаденост остави светъл пример за всички нас, каза още д-р Бояджиева.

Тя подчерта, че всяко поколение, което премине по тази улица, трябва да знае, че зад нея стои история на честност, труд и обич към Тетевен. „Нека името на Алекси Милев ни напомня, че любовта към родния край се изразява най-добре чрез труд, отговорност и грижа за хората“, отбеляза кметът на Тетевен.

Дъщерята на г-н Милев – г-жа Румяна Вутева, също се обърна към присъстващите като благодари на д-р Бояджиева за тази прекрасна идея, а на общинския съвет, че я е одобрил. Тя отбеляза, че баща й е милеел за града и е правил всичко по силите си, за да може Тетевен да просперира и да върви напред.

Сред присъстващите на събитието бяха още - зам.-кметовете на Община Тетевен – Тони Стоев и Борис Врабевски, председателят на ОбС-Тетевен – Мария Стойчева, роднини и близки на Алекси Милев, граждани.

В продължение на три пълни мандата – от 1971 до 1983 година, под ръководството на Алекси Милев град Тетевен преживява истински подем. Благодарение на неговата визия и настойчивост са изградени четири детски градини, детска ясла, квартал „Пеновото“ с над 300 апартамента, площадът, градският стадион, както и централната търговска улица – сърцето на днешния Тетевен.

По негово време се изгражда и плувният басейн в Тетевен – символ на активния и здрав дух на младите хора. Едно от най-значимите му дела е изграждането на водохващането и водоснабдяването на цялата община, осигурили качествен живот и устойчиво развитие за поколения напред.

Под негово ръководство Тетевен печели първо място в национално състезание за опазване и обогатяване на околната среда за градове до 30 000 жители – признание, което говори за високата му обществена отговорност и далновидност.

Преди кметския си път, Алекси Милев посвещава 21 години на образованието като директор на Горския техникум, превръщайки го в едно от водещите учебни заведения в страната.