Историята оживя: Тетевен отбеляза Освобождението си с историческа възстановка

На 1 ноември гр. Тетевен отбелязва своя празник, като и тази година специално място в културната програмата по повод празника на града заемаше историческата възстановка „Освобождението на Тетевен“. Чрез нея жителите и гостите на Тетевен се върнаха 148 години назад, към паметния ден, за да си припомнят събитията довели до освобождението.

На пл. ,,Сава Младенов“ бяха пресъздадени бойните действията на отрядите под командването на ескадронния командир Антонов и командир полковник Орлов. Сред руските войници е и тетевенеца Баньо Маринов – революционер и един от водачите на Кресненско-Разложкото въстание. Турците биват прогонени и напускат града, а при тържествено биене на камбаните в Тетевен влизат руските войски заедно с избягалите от Диарбекир смели тетевенци - х. Станьо Врабевски и Петко Милев - Страшния.

Във възстановката, да пресъздадат непоклатимия български дух за свобода, участваха близо 100 души от Национално дружество ,,Традиция“ от Регионалните клубове на: Тетевен, София, Копривщица, Етрополе, Червен бряг, Ловеч, Сливница, Баня /Панагюрско/, Априлци-Троян-Севлиево, Лесидрен, Попово, Русе, Нова Загора и Габрово.

След края на събитието кметът на Община Тетевен – д-р Мадлена Бояджиева поздрави участниците и зрителите. Тя връчи грамоти на всички регионални клубове на Национално дружество ,,Традиция“, които се включиха в уникалното събитие и напомниха за героизма и себеотрицанието на всички дали живота си за свободата на Тетевен и България.