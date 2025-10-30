Откриха изложба в Тетевен на филмови плакати по случай 100 години от рождението на художника Събо Димитров

На 29 октомври в НЧ „Съгласие 1869“ – гр. Тетевен бе открита специална изложба, съставена от 17 филмови плакати, на художника Събо Димитров. Експозицията е посветена на 100-годишнинанат от рождението на твореца. Изложбата се организира по инициатива на местното читалище и ще продължи до края на ноември. Събитието беше открито от Росица Паскова – председател НЧ „Съгласие 1869“, която запозна присъстващите с част от живота и делото на художника.

На откриването присъства и кметът на Община Тетевен – д-р Мадлена Бояджиева, зам.-кметовете – Тони Стоев и Борис Врабевски, председателят на ОбС-Тетевен – Мария Стойчева, общински съветници, културни дейци, общественици и граждани.

Събо Димитров е почетен гражданин на Тетевен. Той е автор на герба на града, на паното „Алтън Тетевен“ в Историческия музей, на стенописите в параклиса „Св. Панталеймон“ в многопрофилната болница, както и на проекти за мемориалните комплекси „Боева могила“ и „Тетевен 1801“. Димитров е реставратор на тетевенската стая в Рилския манастир и на Бобевската къща-музей.

Художникът е създал и 50 портрета на бележити тетевенци, които са изложени в местната художествена галерия. Оформял е и сценографията на над 100 пиеси, поставяни на тетевенска сцена от тогавашния самодеен състав, и е работил за читалището в продължение на 20 години.