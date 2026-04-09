В село до Тетевен откриха модерна мултифункционална спортна площадка

В село Рибарица, община Тетевен, беше открита новата модерна мултифункционална спортна площадка за мини футбол, волейбол, хандбал и обособен стрийт фитнес. С изграждането на тази модерна мултифункционална спортна площадка ние инвестираме в здравето, активния начин на живот и бъдещето на нашите деца. Вярвам, че тя ще се превърне в любимо място за спорт, срещи и вдъхновение за всички, каза кметът на Община Тетевен – д-р Мадлена Бояджиева, при откриването.

Днес правим още една важна крачка към по-добри условия за спорт и развитие в община Тетевен. Нека тази площадка бъде изпълнена с енергия, спортен дух и много усмивки, допълни още д-р Бояджиева.

Кметът на Рибарица – Пенка Ганева, поздрави присъстващите и изказа своята благодарност към всички, които са помогнали да се осъществи проекта, описвайки го като сбъдната мечата за селото. Тя призова ползвателите на спортната площадка да я пазят, като отбеляза, че съвсем скоро ще бъдат монтирани и камери за видеонаблюдение.

Тържествен водосвет за освещаване на спортното игрище отслужи отец Павел, а на събитието присъстваха още зам.-кметовете на Община Тетевен – Тони Стоев и Борис Врабевски, кметовете на селата Български извор – Исай Данг и Галата – Младен Младенов, общински съветници, жители и гости на Рибарица.

По проекта са реализирани следните дейности: демонтаж на съществуваща амортизирана телена ограда и изграждане на нова, подмяна на нарушеното тревно покритие, изграждане на фундаменти за спортно оборудване, монтаж на нови футболни врати, доставка на мобилни стойки за волейбол, доставка и монтаж на мобилна трибуна, изграждане на подземна ел. инсталация за парково осветление и изграждане на LED осветление на терена, монтаж на каучукова ударопоглъщаща настилка и изграждане на стрийт фитнес на открито.

Ремонтът на спортната площадка в с. Рибарица е част от проект „Основен ремонт на съществуващи спортни площадки на територията на Община Тетевен - с. Градежница, с. Глогово и с. Рибарица“. Той е мащабна инвестиция в спортната инфраструктура на общината, финансирана в рамките на Инвестиционната програма на общините към Закона за държавния бюджет на Република България. Неговата стойност е 551 100 лв. с ДДС или 281 772,96 евро с ДДС.

Стойността на инвестицията в с. Рибарица е близо 169 177 лв./86 500,00 евро с ДДС.