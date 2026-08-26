В село до Тетевен ще се проведе събор на народното творчество „От Тимок до Вита“

От 28 до 30 август в тетевенското село Черни Вит ще се проведе 7-ми Национален и 45-ти общински фолклорен събор „От Тимок до Вита”. Събитието ще бъде открито на фолклорната сцена в центъра на селото на 29 август от 10.00 ч., след което ще бъде дадено началото на конкурсната програма.

Културните мероприятия по случай събора ще започнат още на 28 август от 19.00 ч. с концерти на самодейните състави при НЧ „Христо Смирненски 1925 г.“ – с. Черни Вит, СХ „Звъника“ – гр. Плевен и ТС „Тетевенска гиздосия“ – гр. Тетевен.

В съботния ден – 29 август, след откриването и конкурсната програма, денят ще завърши с концерт на певицата Алиша Павлова – Ашли, от 19.00ч. В неделя ще бъде официалното награждаване – около 18.30 ч., а краят на празника ще бъде сложен с духова музика от „Етро Брас Бенд“ – гр. Етрополе.

В събора могат да участват фолклорни състави, инструментални групи, индивидуални изпълнители, инструменталисти, певци, танцьори, групи за народни обичаи и разказвачи, представящи автентичен и обработен фолклор. Участниците са разпределени в три възрастови групи и девет категории.

Идеята да се организира събора се ражда в далечната 1980г. /осъществява се през 1981г./ и принадлежи на народния певец Марин Иванов, кмета на с. Черни Вит - Райко Райков, директора на училището - Павел Панчев и председателя на читалището - Марин Йотов. Провежда се в двора на училището под надслов "Празник на народното творчество", като идеята е да се представи фолклора на с. Черни Вит. На следващата година вече е Общински и се провежда на центъра на селото и така до днес. През 2004 година е именуван "От Тимок до Вита" на едноименния сборник на Васил Стоин. От 2019г., с решение на Общински съвет гр. Тетевен, става Национален.