Започва мащабен ремонт на три ключови улици в Тетевен

Тази седмица започват строително-ремонтните дейности на улиците „Димитър Благоев“, „Симеон Куманов“ и част от ул. „Полковник Орлов“, като общата дължина на предвидените за ремонт участъци е приблизително 1,4 км. Ул. „Димитър Благоев“ е една от основните транспортни артерии на града и осигурява достъп към МБАЛ „Д-р Ангел Пешев“ и с. Бабинци.

Дейностите са по проект „Основен ремонт и рехабилитация на улици в границите на урбанизираната територия на град Тетевен“, който се реализира с безвъзмездна финансова помощ по Стратегически план за развитие на земеделието и селските райони на Република България за периода 2023-2027 г.

В рамките на проекта ще бъде извършена цялостна рехабилитация на пътната настилка. Предвижда се фрезоване на съществуващия асфалт и полагане на два нови асфалтови пласта – неплътен асфалтобетон и плътен асфалтобетон.

Съществуващите амортизирани бетонови бордюри ще бъдат подменени с нови, а в определени участъци ще бъде обновена и тротоарната настилка.

Проектът включва още изпълнение на необходимата вертикална сигнализация и хоризонтална пътна маркировка, както и дейности, свързани с подобряване на транспортно-експлоатационните характеристики и отводняването на улиците. Предвидено е и изграждането на тръбно-канална мрежа за комуникационна инфраструктура в обхвата на проекта.

По време на строителните работи ще бъде въведена временна организация на движението, като ремонтите ще се извършват по участъци и на части от пътното платно с цел осигуряване на възможност за преминаване. Движението ще се регулира със съответната временна сигнализация, а при по-дълги работни участъци – и със светофарни уредби.

Основната цел на проекта е подобряване на състоянието на пътната и пешеходната инфраструктура, повишаване безопасността на движението и комфорта на гражданите, както и осигуряване на по-дълъг експлоатационен живот на обновените улици.

Община Тетевен призовава гражданите и водачите на моторни превозни средства за разбиране и повишено внимание в районите, в които ще се извършват строително-ремонтните дейности. Временните затруднения са свързани с реализацията на обновяване на важна част от градската инфраструктура, което ще подобри условията за движение както за автомобилите, така и за пешеходците.