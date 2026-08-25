Стефан Вълдобрев и Деси Слава в програмата на традиционния Тетевенския панаир 2026

От 4 до 7 септември 2026 г. Тетевен отново ще се превърне в притегателен център за жители и гости на общината с богата програма по повод Традиционния есенен панаир – Тетевен 2026. В рамките на четири дни предстоят музикални концерти, спортни събития и второто издание на Guitar Green Fest.

Началото на празничната програма ще бъде поставено на 4 септември от 20.30 ч. на пл. „Сава Младенов“, където концерт ще изнесат Стефан Вълдобрев и Обичайните заподозрени. Една от най-разпознаваемите български групи ще донесе на тетевенската публика своето характерно звучене и любими песни, превърнали се в неизменна част от съвременната българска музикална сцена.

На 5 септември от 20.30 ч., отново на пл. „Сава Младенов“, програмата продължава с концерт на Деси Слава. Популярната изпълнителка ще зарадва почитателите си с богата музикална програма.

Панаирните дни ще предложат и спортни емоции. На 6 септември в 9.00 ч. ще бъде даден старта на второто издание на „Тетевенски върхове“ – събитие, което съчетава спорта с красотата и предизвикателствата на тетевенската природа. /Допълнителна информация тук: https://fb.me/e/7VVoyU1pD /.

Финалът на програмата ще бъде поставен на 7 септември от 18.00 ч. с второто издание на Guitar Green Fest 2026. На пл. „Сава Младенов“ музиката отново ще събере изпълнители и почитатели на китарното изкуство в атмосфера, посветена на таланта, творчеството и любовта към музиката.

Традиционният есенен панаир е сред утвърдените събития в културния календар на Тетевен, които всяка година събират хора от различни поколения и превръщат града в място за срещи, музика, спорт и споделени празнични емоции.