Челен удар край Луковит: 14-годишно момче е тежко пострадало

14-годишен пътник в автомобил е пострадал тежко при челен удар на първокласния път Ботевград – Плевен край Луковит, съобщиха за БТА от Областната дирекция на МВР – Ловеч. Инцидентът е станал около 17:00 ч. В участъка Луковит – село Петревене челно са се сблъскали два леки автомобила. Пострадалото момче е пътувало на задната седалка в едната кола. То е откарано в плевенска болница.

В момента се извършва оглед на мястото на произшествието, добавиха от полицията.

По информация на Агенция „Пътна инфраструктура“ движението в района временно е ограничено в двете посоки. За леките моторни превозни средства е въведен обходен маршрут през село Тодоричене, а тежкотоварните автомобили изчакват на място. Дижението се регулира от пътната полиция.

Загинал край Смядово

Междувременно вчера преди 00:30 ч. в дежурната част на полицията е получен сигнал за пътнотранспортно произшествие в Смядово. При излизане от десен завой мъж е загубил контрол над автомобила, който се преобърнал в речното корито на река Смядовска. Мъжът е загинал на място. Става въпрос за шофьор на 18 години от Смядово. Пътник в автомобила е настанен за лечение, като за живота му има опасност, съобщиха от пресцентъра на Областната дирекция (ОД) на МВР в Шумен. ОЩЕ: "Всички жънат, но нека не е за сметка на човешкия живот": Експерт за мантинелите и катастрофите