Десетото издание на Празника на тетевенската саламура и ракия събра стотици гости в сърцето на Тетевен

На 20 юни 2026 г. площад „Сава Младенов“ в град Тетевен се изпълни с настроение, аромати и много гости по повод юбилейното десето издание на Празника на тетевенската саламура и ракия.

Събитието, организирано от Община Тетевен, отново доказа, че е сред най-обичаните и разпознаваеми празници в региона, съчетавайки кулинарните традиции на Тетевенския край с богатството на местната култура и българското гостоприемство.

Официалното откриване бе направено от кмета на Община Тетевен - д-р Мадлена Бояджиева, която поздрави присъстващите и подчерта значението на празника за съхраняването на местното наследство, развитието на туризма и популяризирането на Тетевен като привлекателна културна и туристическа дестинация.

Централно място в програмата зае традиционната Тетевенска саламура – емблематично за района ястие, чиито рецепти и начин на приготвяне се предават от поколение на поколение. Посетителите имаха възможност да опитат различни варианти на прочутата рибена чорба и да се докоснат до автентичния вкус на Тетевенския край. Редом със саламурата беше и тетевенската ракия – един от най-разпознаваемите символи на Тетевен. Тя носи аромата на Балкана и майсторството на местните производители, които с труд, постоянство и любов са съхранили това изкуство през годините. Тетевенската ракия не е само напитка, а неизменна част от бита, гостоприемството и трапезата на местните жители.

Събитието събра представители на кметства, читалища, махали, местни хотелиери и ресторантьори, училища, служители от Планинската спасителна служба - Тетевен, които освен саламура, представиха и характерни ястия от района. Програмата на празника включваше обиколка на всички участници и презентиране на приготвеното от тях.

Празничната атмосфера бе допълнена от богата културна програма с участието на популярната изпълнителка Пепи Христозова, Литаковската духова музика и самодейците от НЧ „Съгласие“ – гр. Тетевен, които с песни и музика допринесоха за доброто настроение на присъстващите.

По време на събитието бяха връчени грамоти и отличия на участници, партньори и съмишленици, които през годините са допринесли за развитието и утвърждаването на празника като значимо културно събитие. Бяха връчени и няколко специални награди – на Пекарна "Патрисия 2008" - „За най-атрактивно представяне“, на кметство Рибарица - „За най-автентично участие“, на НПГГСД „Сава Младено“ – гр. Тетевен - „За най-богата трапеза“, на Махала Козуря – „За дебют в празника“ и за „Народен любимец“, на ракия Алтън Тетевен – „Посланик на Тетевенските традиции“ и на бай Михал – „Тетевенски елексир - златния казан на бай Мишо“.

По време на празника беше разиграна и специална томбола с редица награди, като най-голямата от тях бе едноседмична почивка в Лефкада в Гърция.

Сред присъстващите на събитието бях: зам.-кметовете на Община Тетевен - Борис Врабевски и Тони Стоев, председателят на ОбС-Тетевен – Мария Стойчева, общински съветници, представители на списание Дестинация България, жители и гости на Тетевен.

Поздравителни адреси бяха получени от: Михаела Доцова – председател на 52-то Народно събрание на Република България, Министерството на земеделието и храните, Община Елин Пелин, Община Елена, Община Карлово, Община Троян и др.

Спонсори на събитието бяха: Фирма „КАМАКС“ ООД – гр. Тетевен, Фирма „КАЛИНЕЛ“ ЕООД – гр. Троян, Семеен хотел „ПЕП и П“ – гр. Тетевен, Семеен хотел „Еница“- гр. Тетевен, къща за гости „Майкъл“ – с. Рибарица, къща за гости „Терасите“ – с. Рибарица, къща за гости „Тиловите къщи“ – с. Рибарица, къщи за гости „Бели Вит“, „Брязово“ и „Гергана“ – с. Рибарица, къща за гости „Речен рай“ – с. Голям извор. Рибата за празника е дарение от г-н Йордан Лумбев - управител на „РИБЕНА“ ЕООД, а рибките за зарибяването на река Вит, което се състоя ден по-рано, са дарение от къща за гости „Вила Червен“ – гр. Тетевен.

Наградният фонд в томболата бе осигурен от: „Въжен парк за приключения-Рибарица“; Комплекс „Върбака“; Снек-бар „Престиж“, с. Български извор; Семеен хотел „Вежен“, с. Рибарица; „КръчмЪ при Байката“, с. Рибарица; Къща за гости „Барбел“, с. Голям извор; Къща за гости „Бени“, с. Малка Желязна; Фирма „Бревита“ ЕООД; Стаи за гости „Даковото“, с. Рибарица; Стаи за гости „Рони“, с. Рибарица; Семеен хотел „Зорница“, с. Рибарица; Семеен хотел „Тетевен“, гр. Тетевен; Къщи за гости „Стояновите къщи“, с. Рибарица; Къща за гости „Шокера“, с. Малка Желязна; Къщи за гости „Петрови вили“, м. Скрибътна, гр. Тетевен; Къща за гости „Хан Костина“, с. Рибарица; Фирма „СВЕЖЕСТ“ ЕООД.