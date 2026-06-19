Община Тетевен отбеляза 150 години от гибелта на Сава Младенов

На 18 юни бе отбелязана 150-та годишнина от смъртта на тетевенеца и борец за свободата на България - Сава Младенов. На лобното му място в Тетевен – м. Козница, традиционно се проведе възпоменателен митинг. Програмата на събитието бе подготвена от НПГГСД ,,Сава Младенов“ – гр. Тетевен, чийто патрон е безстрашният ни съгражданин.

Сред присъстващите на събитието бяха Борис Врабевски – зам.-кмет на Община Тетевен, инж. Златина Каталиева – директор на НПГГСД ,,Сава Младенов“, Стефан Стефанов – началник на отдел „Култура, спорт, образование и туризъм“ при Община Тетевен, Цонка Петкова – директор на Исторически музей – Тетевен, учители, ученици, жители и гости на града.

Като част от програмата, ученици от НПГГСД ,,Сава Младенов“ пресъздадоха последните часове на войводата - един достойно изживян живот с нестихващото ехо от думите му: ,,…Дързост, братя. Българското сърце няма да се уплаши от неприятелския нож. Смъртта пред юнашките очи е нищо!“.

Пред паметника на революционера бяха поднесени и цветя от името на Община Тетевен, ОбС – Тетевен, НПГГСД „Сава Младенов“, Исторически музей – Тетевен, граждани.

В дните преди събитието представители на НПГГСД ,,Сава Младенов“ изградиха нов мост, водещ към паметника, а учениците от 9 „А“ клас, специалност „Мебелно производство“, завършиха своя проект, свързан с монтирането на обозначителни табели до лобното място на героя.

Сава Младенов е роден през 1845 година. Участник в Белградската легия на Раковски от 1867 година. Сподвижник и куриер на Левски, изпълнител на особени поръчки: „... виж Савата да дойде..., ще се плаща на черни души...", ще запише Левски в джобното си тефтерче. Един от единадесетте Ботеви четници от Тетевен, жертва на поредно предателство и убит на 21 юни 1876 година в м. „Козница“, в Тетевенския балкан.