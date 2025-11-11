Любопитно:

Тежка катастрофа в Монтана (ВИДЕО)

11 ноември 2025, 06:11 часа 215 прочитания 0 коментара
Тежка катастрофа в Монтана (ВИДЕО)

Тежка катастрофа между лек автомобил и такси е станала тази нощ в Монтана. Като по чудо няма жертви и сериозно пострадали. Инцидентът е станал малко след полунощ на кръстовището на булевардите "Христо Ботев" и "Александър Стамболийски". Нанесени са сериозни материални щети по автомобилите.

Според очевидци, таксито се движело по пътя с предимство, когато леката кола връхлетяла странично, съобщи БНТ.

ОЩЕ: Такси блъсна момиче на булевард в Благоевград

След удара таксиметровият автомобил се е завъртял и се блъснало в друго такси. По първоначални данни в леката кола пътували четири момичета, а в таксито имало и пътник, който е откаран за преглед в многопрофилната болница в града.

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Виолета Иванова
Виолета Иванова Отговорен редактор
Монтана катастрофа
Още от Монтана
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес