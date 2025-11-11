Тежка катастрофа в Монтана (ВИДЕО)

Тежка катастрофа между лек автомобил и такси е станала тази нощ в Монтана. Като по чудо няма жертви и сериозно пострадали. Инцидентът е станал малко след полунощ на кръстовището на булевардите "Христо Ботев" и "Александър Стамболийски". Нанесени са сериозни материални щети по автомобилите.

Според очевидци, таксито се движело по пътя с предимство, когато леката кола връхлетяла странично, съобщи БНТ.

След удара таксиметровият автомобил се е завъртял и се блъснало в друго такси. По първоначални данни в леката кола пътували четири момичета, а в таксито имало и пътник, който е откаран за преглед в многопрофилната болница в града.