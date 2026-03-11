Войната в Украйна:

МВР и прокуратурата с нови данни за жертвите от "Петрохан-Околчица"

11 март 2026, 11:31 часа 353 прочитания 0 коментара
МВР и прокуратурата с нови данни за жертвите от "Петрохан-Околчица"

Причините за смъртта на трите лица в кемпера под връх Околчица са  огнестрелни нараняваня в областта на главата. Изводите за липса на външни лица и на двете местопроизшествия остават непроменени. Това заяви на брифинг зам.-апелативният прокурор на Апелативна прокуратура - София Наталия Николова. Тя разкри нови данни по случая "Петрохан - Околчица".

Изстрели в главата от упор

"При 15-годишното момче е установена входна рана в лявото слепоочие след изстрел от упор. При Николай Златко - изстрел от упор в челната област, а при Калушев - изстрел от упор в областта на устната кухина“, обясни тя.

Заместник директорът на ГДНП старши комисар Иван Маджаров добави, че Николай Златков са загинали от огнестрелно нараняване в главния мозък. "Уврежданията на черепа са получени от налягането след изстрела от пистолет с голям калибър. Причината за смъртта на Калушев също е огнестрелно нараняване в главния мозък, смъртта е настъпила почти моментално и е била неизбежна', каза той.

По думите ѝ продължават да се разпитват свидетели и да се назначават експертизи. Назначена е и тройна съдебно-медицинска, за да се установи кога е настъпила смърт на тримата. 

"Извършен е допълнителен оглед на местопроизшествието, както и на иззетия кемпер от връх Околчица. Иззети са веществени доказателства и информация от паметта на автомобила, както и от охранителната му система", информира Маджаров.

Направени са и допълнителни огледа на хижа "Петрохан", както и претърсване на прилежащите превозни средства около хижата. Назначени са 29 експертизи. Прегледани и иззети са документи, разпитани са свидетели.

Парични средства и дарения

По искане на прокуратурата е вдигната банкова тайна за 44 сметки и се чака конкретна информация за движението на паричните средства. Към момента е установено, че са правени дарения към НПО-то на Калушев и членовете му от длъжностни лица. За последните 3-4 години, по свидетелски покзания, са дарени близо 300 000 лева – дарявани са не само пари, а и дрон.

"Най-голямо дарение, отново по свидетелски показания, е в размер на 251 000 лева, които са преведени по личната сметка на Ивайло Иванов", съобщи Николова.

Виолета Иванова
Виолета Иванова Отговорен редактор
