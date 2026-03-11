Затвор за непалци, опитали да избягат нелегално от България

Трима граждани на Непал бяха осъдени в Кюстендил за опит за незаконно преминаване на държавната граница. Това съобщиха от пресцентъра на Окръжен съд – Кюстендил.

Те са се признали за виновни пред Районния съд в града, че на 8 март 2026 г. в землището на село Гюешево, област Кюстендил, са направили опит да излязат през границата на България към Република Северна Македония.

Нарушението е извършено на около 300 метра северно от 96-а гранична пирамида и на около 800 метра северно от 95-а гранична пирамида, обозначаващи линията на държавната граница.

3 месеца затвор

Престъплението е квалифицирано по чл. 279, ал. 1 във връзка с чл. 18, ал. 1 от Наказателен кодекс на България. Опитът за преминаване е бил осъществен без разрешение на надлежните органи на властта, като деянието е останало недовършено по независещи от извършителите причини.

Източник: БГНЕС

Окръжен съд – Кюстендил е одобрил споразуменията по 3 отделни дела, постигнати между Районна прокуратура – Кюстендил и защитата на обвиняемите.

На всеки от тях е наложено наказание "лишаване от свобода" за срок от 3 месеца, като изпълнението му се отлага с изпитателен срок от 3 години.

Одобрените споразумения имат последиците на влезли в сила присъди. Определението на съда е окончателно и не подлежи на обжалване.