Обмислям дали да обжалвам: Първа реакция на Андрей Янкулов след като Прокурорската колегия не смени Сарафов

Ще обмисля дали да обжалвам решението на Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет (ВСС) пред Върховния административен съд (ВАС), каза служебният вицепремиер и министър на правосъдието Андрей Янкулов, цитиран от БТА. Това е първата му реакция след заседанието на колегията, която остави без разглеждане предложението му за избор на нов изпълняващ функциите (и.ф.) главен прокурор на мястото на Борислав Сарафов.

Още: Прокурорите от ВСС бетонираха Борислав Сарафов, чувствали се притиснати

Янкулов каза още, че колегията е взела решение, че министърът на правосъдието не е легитимиран да поиска да бъде определен друг и.ф. главен прокурор и остави без разглеждане предложението ми.

Според Янкулов по време на дебата се е разбрало, че Борислав Сарафов ще бъде и.ф. главен прокурор до избор на титуляр или евентуално при негова оставка от поста. Андрей Янкулов уточни, че нов титуляр може да бъде избран само от нов състав на нов ВСС.

Още: Сарафов свика съвещание за изборите в деня, когато ВСС ще обсъжда смяната му

Попитан дали може да потърси дисциплинарна отговорност на Борислав Сарафов, служебният министър Янкулов отговори, че се обмисля и такава стъпка. Той допълни, че с правни аргументи може да се защити тезата, че не може да се прекрати предсрочно мандата на и.ф. главен прокурор Борислава Сарафов, защото такъв мандат няма.

Още: Андрей Янкулов: Прокуратурата се дискредитира по случая с Теодора Георгиева