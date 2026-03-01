16-годишната Малена Замфирова донесе бронз на България от Световна купа по сноуборд

16-годишната Малена Замфирова завоюва бронзов медал във втория старт в паралелния гигантски слалом от Световната купа по алпийски сноуборд в Криница (Полша)! В малкия финал тя се наложи над Рамона Терезия Хофмайстер (Германия). Подиумът е трети в кариерата на младата българка в Световната купа от 17 старта и втори за настоящия сезон. При мъжете брат ѝ Тервел и Радослав Янков отпаднаха на 1/4-финалите.

Любопитното е, че Замфирова взе реванш от Хофмайстер, която отстрани нашата представителка в първия кръг на директните елиминациите на Игрите в Милано-Кортина. След като беше девета в квалификациите, българката преодоля италианката Ясмин Корати на осминафиналите.

Следващата ѝ противничка беше германката Мелани Хохрайтер, с която Малена се справи, класирайки се за полуфиналите. В конкуренцията за достигане до големия финал българката отстъпи пред Лучия Далмасо (Италия) след грешка във втората част от трасето. Победата в Криница грабна Забине Пайер (Австрия). Тя надви Далмасо в спора за първото място.

При мъжете българите Радослав Янков и Тервел Замфиров се наредиха съответно на шесто и седмо място. Янков, трети в квалификациите, отстрани австриеца Доминик Бургщалер на осминафиналите, а на четвъртфиналите загуби от олимпийския шампион Бенямин Карл (Австрия). Седмият от пресявците Замфиров изпревари италианеца Роланд Фишналер (Италия) на осминафиналите и впоследствие отпадна в четвъртфиналната серия срещу вчерашния победител Маурицио Бормолини от Италия.

