01 март 2026, 14:10 часа 216 прочитания 0 коментара
Прекрасно! Бронз за България отборно на Европейското по спортна стрелба

България завоюва бронз отборно на 10 метра пистолет при жените със сбор от 1710 точки на Европейското първенство по спортна стрелба в Ереван, Армения. Антоанета Костадинова и Мирослава Минчева влязоха във финала на индивидуалната дисциплина пистолет при жените. Двете записаха резултат по 574 точки и намериха място сред финалистките. Третата българска представителката Адиел Илиева е 39-а с 562 точки.

Антоанета Костадинова, Мирослава Минчева и Адиел Илиева с бронз

Сборът на трите им донесе бронз в отборното класиране, като отстъпиха единствено на Унгария и Грузия. Българският тандем Антон Ризов и Теодора Боянова се класира на четвърто място в стрелбите с пушка в дисциплината микс отбори на европейското първенство. Ризов и Боянова заеха второ място в квалификацията сред всички двойки с общ резултат от 633,1 точки. Теодора Боянова записа 315,3 точки, а Антон Ризов – 317,8, като и двамата изпълниха по 30 изстрела.

Според регламента първите четири отбора продължават към финалната фаза на борбата за медалите, а българският дует влезе във финала с втори резултат. В решаващата фаза обаче Ризов и Боянова не успяха да се преборят за отличие и завършиха на четвърто място в крайното класиране. Европейски шампион в дисциплината стана отборът на Норвегия, следван от Германия и Швеция. Другата българска двойка Ивана Вълкова / Георги Канев завърши на 40-о място с общ резултат 624.5 точки.

