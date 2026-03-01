Тайното предимство на Ферари, което изненада съперниците им във Формула 1

Едно от най-значителните предимства, установени по време на предсезонните тестове във Формула 1, е колко добре колите с двигатели на Ферари успяват да потеглят от старта. Стартирането в състезанията е област, която буди загриженост в контекста на новите правила, като притесненията относно трудността им и съответно безопасността им се превърнаха в спорна тема през последните дни. В резултат на това отборите проведоха няколко теста по време на втория и последен ден в Бахрейн, с цел да удължат времето, през което колите остават на старта между завършването на формиращата обиколка и началото на състезанието.

Хитър инженерен ход дава огромно предимство на Ферари

Въпреки опасенията на повечето отбори, Ферари и тези, които използват неговите двигатели, се радват на значително предимство в сравнение с конкурентните двигатели и отбори - и има основателна причина за това. Съгласно новите правила, MGU-H (мотор-генераторният блок за топлинна енергия) е премахнат от двигателите на Формула 1. Преди това една от функциите му беше да гарантира, че турбото на двигателя работи с правилната скорост за ефективно стартиране. Въпреки това, пилотите вече не могат да пренатоварват турбото и трябва ръчно да го ускоряват до нужната скорост, след като достигнат мястото си на старта, което може да отнеме до 10 секунди.

Това не само поставя в неизгодно положение колите по-назад на стартовата решетка, тъй като те имат по-малко време за подготовка между достигането на мястото си и изгасването на светлините, но и увеличава вероятността те да заглъхнат, отчасти защото пилотите трябва да поддържат турбото на правилната скорост, докато изпълняват останалата част от стартовата процедура. Именно от тези точки произтичат опасенията за безопасността. За да противодейства на това, Формула 1тества ревизирана стартираща процедура по време на тестовете, с цел да я приложи за първия кръг в Мелбърн.

"Тайната" зад светкавичните стартове на Ферари

От Ферари не останаха доволни от това развитие, тъй като италианският отбор изрази съответните си опасения пред ФИА миналата година, но управляващият орган на моторспорта не се заинтересува от предвидимата ситуация. В резултат на това Скудерията разработи по-малък турбокомпресор за своя двигател в сравнение с другите отбори, което помага за по-бързото му ускорение и по-добро стартиране. Този подход позволява също така на двигателя да събира енергия по-ефективно при по-високи предавки, което предотвратява необходимостта да се преминава през определени завои с по-ниска предавка от идеалната, както се видя по време на тестовете с Макс Верстапен.

Въпреки това, SF-26 и Haas VF-26 все пак се радваха на значително по-добри стартове от колите на конкурентите си по време на стартовете в края на сесията. Това е ясно се вижда на видеото по-долу, което показва как Люис Хамилтън успява да се изкачи до първа позиция в първия завой, след като е стартирал от петия ред на стартовото поле.

