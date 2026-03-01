„Снайперистката“ Лора Христова обясни перфектната си стрелба с култова фраза

Бронзовата медалистика в индивидуалната дисциплина на 15 км на Олимпийските игри 2026 - Лора Христова, даде обширно интервю за предаването "Арена Спорт" по Българската национална телевизия. 22-годишната ни състезателка завърши Игрите в Милано и Кортина като №1 в класацията за най-точна стрелба при дамите с 95,7% успеваемост, редом до финландката Суви Минкенен. Българката отговори по култов начин на въпрос именно за точния си мерник.

Лора Христова за точната си стрелба: Не му мисля него

"Осъзнавам, че това е голям скок за страната ни, за българския биатлон. Много съм щастлива, че успях да го постигна“, заяви Христова в предаването "Арена спорт“ по БНТ. "Знаех, че съм способна на резултат, но честно казано не очаквах, че ще се получи сега. Все още съм доста млада. При чиста стрелба знаех, че имам шанс“, откровена е троянката.

"Като не му мисля много. Шегата настрана. Оставам спокойна и нямам очаквания, които да ме разконцентрират. Нямам силни емоции по време на стрелбата.“, обясни тя успешната си стрелба. "Работихме много професионално и усилено. Пихлер беше страхотен мотиватор. Вярваше в нас, дори когато ние самите не вярвахме“, обясни биатлонистката за работата си под ръководството на специалисти като Волфганг Пихлер.

