Заседнали кораби на Ормузкия проток: Какво предприе ОПЕК+? (ВИДЕО)

Най-малко 150 танкера, включително кораби за суров петрол и втечнен природен газ (LNG), са хвърлили котва в открити води на Персийския залив отвъд Ормузкия проток, показват данни за корабоплаването, предаде "Ал Джазира". Десетки други остават неподвижни от другата страна на ожесточената зона. Стана ясно, че танкерите са били струпани в открити води край бреговете на големи производители на петрол от Персийския залив, включително Ирак и Саудитска Арабия, както и гиганта в производството на втечнен природен газ (LNG) Катар, според оценки на информационна агенция "Ройтерс", базирани на данни за проследяване на кораби от платформата MarineTraffic.

Припомняме, че по-рано официалната оманска информационна агенция съобщи, че петролният танкер „Skylight “ е бил атакуван в неделя край пристанището Хасаб, близо до бреговете на Оман и Емирствата, а екипажът му, четирима от които са ранени, е бил евакуиран. Tehran Timesа допълва, че петролният танкер все още гори на входа на пролива. ОЩЕ: Близкият изток не спира да гори: Атака в сърцето на Техеран, пострада и посредникът в американско-иранските преговори (ВИДЕА)

#BREAKING

The Strait of Hormuz is closed and no ships can pass through.



An oil tanker called the Skylight is currently burning at the entrance to the strait.



It is burning and drowning. pic.twitter.com/KPZhUFhv9a — Tehran Times (@TehranTimes79) March 1, 2026

ОПЕК+ предприе действия

На този фон Организацията на страните износителки на петрол (ОПЕК+) увеличава производството си повече от очакваното.

Саудитска Арабия, Русия и шест други членове на ОПЕК+ увеличиха в неделя квотите си за производство на петрол с 206 000 барела на ден за април, което е по-висока от очакваната сума. Осемте членове на групата „се споразумяха за корекция от 206 000 барела на ден производство “, която „ще бъде приложена през април “, според изявление на Организацията на страните износителки на петрол, предава френският уважаван всекидневник Le Monde.

В изявлението се говори за пазарен баланс, без да се споменава директно Иран.

Това увеличение на производството е по-високо от 137 000 допълнителни барела на ден, които експертите прогнозираха преди уикенда.

Ще предотврати ли скок в цените?

Не се очаква обаче то да предотврати рязко покачване на цените на петрола. Всъщност, с регионалните вълнения, морският транспорт през Ормузкия проток, през който преминава около 20% от световното потребление на петрол, е застрашен. ОЩЕ: Удар по световната търговия с петрол: Първи данни за иранска блокада на Ормузкия проток