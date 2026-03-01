Любопитно:

Гръцки комунисти обсадиха посолствата на САЩ и Израел в Атина (ВИДЕО)

01 март 2026, 14:41 часа
Повече от ⁠1000 демонстранти тръгнаха към посолствата на САЩ и Израел в Атина, за да протестират срещу ударите в Иран, съобщи "Ал Джазира". Демонстрантите, свързани главно с Гръцката комунистическа партия, държаха банери и плакати с надписи „Долу ръцете от Иран“ и „затворете базата Суда“. Посолствата на САЩ и Израел бяха отцепени с редици сини полицейски автобуси. Източници от полицията оцениха броя на протестиращите на повече от 1300.

Военната база в Суда

Гърция затегна мерките за сигурност във военноморската база Суда на остров Крит, стратегическо съоръжение за Съединените щати в Източното Средиземноморие. Базата се намира на остров Крит и често е наричана крепост след като американските сили са разположили модерна военна техника. Лятото там се преместиха и неразкрит брой гръцки ракетни системи Patriot, но и американски системи за борба с безпилотни летателни апарати M-LIDS и платформи за противовъздушна отбрана с малък обсег.

Припомняме, че това лято Гърция арестува 26-годишен азербайджанец на Крит по обвинения в шпионаж, след като е бил заловен да снима стратегическата военноморска база Суда, а по-късно службите за сигурност на Гърция и Кипър разкриха иранска шпионска мрежа, насочена срещу военни съоръжения на НАТО. ОЩЕ: Иран следи базите на НАТО: Гърция и Кипър разкриха шпионска мрежа

Деница Китанова
Деница Китанова Отговорен редактор
