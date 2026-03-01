Благой Георгиев от Дубай: Докато вървяхме към хотела, точно до нас избухна бомба

Бившият футболист на Славия и Терек Грозни Благой Георгиев даде кратко интервю за предаването "Тази събота и неделя" по bTV. Той е блокиран в Дубай след атаките на САЩ и Израел срещу Иран и последвалите ответни атаки по американските бази в Близкия Изток. Георгиев разказа как вървейки към хотела си, е видял избухване на бомба на разстояние от 50 метра. Към момента някогашният национал изчаква, тъй като летищата са затворени и не може да се прибере у нас.

Георгиев: Не са окей нещата, но да се надяваме да се оправят

"Онзи ден се прибирахме от Малдивите. Кацнахме в Дубай, трябваше да летим вчера сутринта за България, седяхме в самолета 4-5 часа и ни свалиха, отмениха всички полети. Останахме тук. Никой не знаеше какво да прави. Докато вървяхме към хотела, точно до нас избухна бомба, на около 50 м до нас. Не са окей нещата, но да се надяваме да се оправят", заяви Георгиев в "Тази събота и неделя".

"Постоянно се праща информация на телефоните с дубайска симкарта. Когато започнат атаките, има сигнал и всички се крият вътре", обясни той. "За момента чакаме, летищата са затворени, въздушното пространство е затворено. Притеснен съм, но чак паника - не. Това е ситуацията, трябва да живеем с нея. Трябва да чакаме по-добро развитие. Неизвестното - това те мъчи", смята бившият играч на Славия.

"Имаше много българи с по 2-3 деца на летището. За тях е много тежко. За всички бяха осигурени хотели. За пръв път виждам толкова българи в Дубай. Всички са на сигурно място. Няма защо да се притесняват - те и техните семейства. Някои казват, че в Оман е отворено летището. Всички тръгнаха натам. Станаха опашки, но нищо не се знае", обясни още Благой Георгиев.

