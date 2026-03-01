Лайфстайл:

Благой Георгиев от Дубай: Докато вървяхме към хотела, точно до нас избухна бомба

01 март 2026, 14:45 часа 575 прочитания 0 коментара
Благой Георгиев от Дубай: Докато вървяхме към хотела, точно до нас избухна бомба

Бившият футболист на Славия и Терек Грозни Благой Георгиев даде кратко интервю за предаването "Тази събота и неделя" по bTV. Той е блокиран в Дубай след атаките на САЩ и Израел срещу Иран и последвалите ответни атаки по американските бази в Близкия Изток. Георгиев разказа как вървейки към хотела си, е видял избухване на бомба на разстояние от 50 метра. Към момента някогашният национал изчаква, тъй като летищата са затворени и не може да се прибере у нас.

Георгиев: Не са окей нещата, но да се надяваме да се оправят

"Онзи ден се прибирахме от Малдивите. Кацнахме в Дубай, трябваше да летим вчера сутринта за България, седяхме в самолета 4-5 часа и ни свалиха, отмениха всички полети. Останахме тук. Никой не знаеше какво да прави. Докато вървяхме към хотела, точно до нас избухна бомба, на около 50 м до нас. Не са окей нещата, но да се надяваме да се оправят", заяви Георгиев в "Тази събота и неделя".

Благой Георгиев

"Постоянно се праща информация на телефоните с дубайска симкарта. Когато започнат атаките, има сигнал и всички се крият вътре", обясни той. "За момента чакаме, летищата са затворени, въздушното пространство е затворено. Притеснен съм, но чак паника - не. Това е ситуацията, трябва да живеем с нея. Трябва да чакаме по-добро развитие. Неизвестното - това те мъчи", смята бившият играч на Славия.

"Имаше много българи с по 2-3 деца на летището. За тях е много тежко. За всички бяха осигурени хотели. За пръв път виждам толкова българи в Дубай. Всички са на сигурно място. Няма защо да се притесняват - те и техните семейства. Някои казват, че в Оман е отворено летището. Всички тръгнаха натам. Станаха опашки, но нищо не се знае", обясни още Благой Георгиев.

Най-важните спортни новини за деня - Специална селекция в канала ни във Viber! Последвайте ни тук!

ОЩЕ: Тити Папазов: Гледах шеговито на ситуацията в Израел, докато не гръмна бомба на 500 м от мен

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Джем Юмеров
Джем Юмеров Отговорен редактор
Благой Георгиев война Иран
Още от Футбол България
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес