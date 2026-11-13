45 тона за 23 секунди! Българин подобри световния рекорд за теглене на самолет

Българският силов атлет Христо Мусков постигна впечатляващ резултат, като успя да изтегли близо 45-тонен пътнически самолет на разстояние от 20 метра само за 23,25 секунди. По този начин той подобри досегашното върхово постижение, вписано в Книгата на рекордите на Гинес. Опитът се проведе на 13 ноември на летище "Васил Левски" в София, а резултатът очаква официално признаване.

Христо Мусков подобри рекорд, поставен преди пет години

Предизвикателството беше осъществено със самолет Airbus A320 на авиокомпания "България Еър", чието тегло е 44 460 килограма. Мусков успя да го премести с човешка сила на 20 метра за 23,25 секунди, подобрявайки предишното най-добро постижение с повече от осем секунди. Досегашният рекорд принадлежеше на британеца Марк Джийнс, който на 28 февруари 2021 година изтегли самолет от същия модел на идентично разстояние за 31,30 секунди във Великобритания.

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Въпреки че резултатът на българина е значително по-добър, той все още не е официално ратифициран. Очаква се до края на ноември Guinness World Records да разгледа документацията от опита и да се произнесе.

Мусков вече има опит с тегленето на самолети

Христо Мусков е многократен световен и европейски шампион по стронгмен с близо 20 години опит в силовите спортове. Любопитното е, че това не е първото му подобно предизвикателство. През ноември 2025 година той успя да изтегли друг пътнически самолет – Airbus A220 с тегло около 40 тона, на разстояние от 25 метра.

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