Резервните пилоти на Ред Бул, които стигнаха до Формула 1: Златен шанс или загубена кауза за Никола Цолов?

Българската звезда Никола Цолов ще има важна роля във Формула 1 през сезон 2027! Родният талант бе назначен за резервен пилот на Ред Бул и Рейсинг Булс. За мнозина това бе компромисен вариант, след като Цолов се размина с титулярното място в Рейсинг Булс. През последните седмици българинът бе в надпревара с Лиам Лоусън за втората позиция в дъщерния отбор, но ръководството заложи на новозеландеца, който се представя много силно напоследък.

8 пилоти на "биковете" са стигнали до Формула 1 от резервната скамейка

Позицията на резервен пилот не значи със сигурност, че Цолов няма да получи шанс във Формула 1. Напротив. Българинът е само на 19 години, а в Ред Бул ценят високо потенциала му. Самият факт, че бе спряган за място във Формула 1 след само един сезон в подготвителната серия говори достатъчно. А историята сочи, че "биковете" имат навик да дават шанс на младите си таланти. Реално това е целта и на дъщерният отбор. През годините осем резервни пилоти на двата тима са намерили място на стартовата решетка.

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Най-скорошният пример е с Лиам Лоусън. Новозеландецът изпълняваше ролята на резервен пилот между 2022 и 2024 година, когато в крайна сметка получи своя шанс и замени уволнения Даниел Рикардо в средата на сезона. Преди него по тези стъпки минаха Пиер Гасли и Алекс Албон, които до ден днешен са сред пилотите на старта. Вярно е, че и двамата не помнят престоя си в Ред Бул с добри емоции, но кариерите им се развиха по стабилен начин и в момента имат сигурни места съответно в Алпин и Уилямс.

Първият пример пък датира от 2005 година насам. Подобно на Цолов, талантливият Витантонио Луици не получава титулярно място и бива назначен за резервен пилот. Година по-късно той е повишен до позиция на пълен работен ден и кара два сезона за Торо Росо, преди да се присъедини към Форс Индия. На неговото място в екипа на "биковете" сяда друга резерва - Роберт Дорнбос. Неговата кариера не се развива по мечтания начин, като той не печели нито една точка в общо 11-е си състезания във Формула 1. Други примери в тази категория са Брендън Хартли, Себастиен Буеми и Даниил Квят.

Автор: Дария Александрова

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