Прегладнели зрители провалиха рекорд на Гинес за секунди (ВИДЕО)

На улица в град Росарио в Аржентина дълго време се подготвя рекорд на Гинес, в който трябва да се приготви най-дългият сандвич с дължина 750 метра и така да се постави световен рекорд. За целта се използват около 1,5 тона говеждо месо и повече от хиляда хлебчета. Разбира се, подобно зрелищно изпълнение няма как да не събере любопитна публика. Но, когато човек гледа как се приготвя храна, в 99% от случаите огладнява.
A hungry crowd ruined a Guinness World Record attempt in Argentina— NEXTA (@nexta_tv) June 2, 2026
In the city of Rosario, organizers tried to make a 750-meter-long sandwich and set a new world record. The project used around 1.5 tons of beef and more than a thousand flatbreads.
But after delays in…
Такъв е тъжният развой и в Росарио. Освен че опитът за рекорд се оказва с някои сериозни организационни проблеми, публиката също се явява огромна пречка. След дълго забавяне, тълпата не успява да издържи. Участниците преминават загражденията, разграбват частите на огромния сандвич и започват да нагъват озверели. Това води до невъзможност на представителите на Guinness World Records да извършат необходимите измервания. В резултат на това рекордът не е официално регистриран.
Е, поне хората са се нахранили.
