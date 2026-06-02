Прегладнели зрители провалиха рекорд на Гинес за секунди (ВИДЕО)

02 юни 2026, 17:20 часа 523 прочитания 0 коментара
На улица в град Росарио в Аржентина дълго време се подготвя рекорд на Гинес, в който трябва да се приготви най-дългият сандвич с дължина 750 метра и така да се постави световен рекорд. За целта се използват около 1,5 тона говеждо месо и повече от хиляда хлебчета. Разбира се, подобно зрелищно изпълнение няма как да не събере любопитна публика. Но, когато човек гледа как се приготвя храна, в 99% от случаите огладнява.

Такъв е тъжният развой и в Росарио. Освен че опитът за рекорд се оказва с някои сериозни организационни проблеми, публиката също се явява огромна пречка. След дълго забавяне, тълпата не успява да издържи. Участниците преминават загражденията, разграбват частите на огромния сандвич и започват да нагъват озверели. Това води до невъзможност на представителите на Guinness World Records да извършат необходимите измервания. В резултат на това рекордът не е официално регистриран.

Е, поне хората са се нахранили.

Аржентина Рекордите на Гинес сандвич
Яна Баярова
Яна Баярова Редактор
