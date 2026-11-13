Шумахер: Рафаел Камара има потенциал да бъде световен шампион и да замени Люис Хамилтън

Източник от средите на Формула 1 посочи двама пилоти, които Ферари трябва да има предвид като потенциални заместници на Люис Хамилтън. 41-годишният пилот е решен да продължи да се състезава на най-високо ниво, а след изключително разочароващ дебютен сезон с новия си отбор, изглежда, че през 2026 година е преодолял кризата. Седемкратният шампион е четвърти в класирането, след като спечели едно състезания и завърши седем пъти на подиума.

Емблема на Формула 1 насочи вниманието на Ферари към две имена

Според информациите договорът му изтича през 2027 година, но Хамилтън е говорил открито за желанието си да продължи да се състезава, особено за да може да участва в Гран при на Африка през 2030-те години. Дали ще му бъде дадена възможност да го направи със Скудерия обаче е друг въпрос, като позната фигура вече предложи двама потенциални заместници както за Хамилтън, така и за съотборника му Шарл Льоклер. Откакто се присъедини към Ферари, Хамилтън се опитва да мотивира отбора и да го поведе към първото му шампионско звание от 2008 година насам. Тъй като не успя да оправдае тези големи очаквания, Ралф Шумахер смята, че скоро може да дойде времето ръководството да потърси други варианти.

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Шумахер твърди, че никой на възрастта на Хамилтън не може да бъде по-добър от пилот в разцвета на силите си. Младите пилоти на Ферари Рафаел Камара и Оливър Беърман ще карат за Хаас през 2027 година и са следващите в списъка за присъединяване към отбора от Маранело. Но ако погледнем извън настоящия състав от пилоти, Шумахер смята, че действащият шампион Кими Антонели би бил идеалният заместник на Хамилтън. Той каза:

"Мисля, че догодина ще се реши кой ще получи шанса във Ферари. Камара като млад пилот на Ферари или Оливър Беърман. Смятам, че това са двама пилоти с потенциал за бъдещето, които могат да печелят и да станат световни шампиони. Колко добри са всъщност, разбира се, е трудно да се каже. Беърман беше много, много силен на пистата, но след това нивото му малко спадна, трябва да се признае. Така че и тук има въпросителен знак, но така ще бъде. Честно казано, вярвам, че Кими Антонели би изпреварил с лекота Льоклер и Хамилтън, така стоят нещата."

"Трябва да признаем, че Люис Хамилтън със сигурност е един от най-успешните пилоти във Формула 1 за всички времена и той заслужава това, нали? Но също е навършил 40, така стоят нещата. Трудно ми е да повярвам, че човек в началото на 40-те си години може да бъде толкова добър, колкото някой в разцвета на силите си между 20 и 30. Мисля, че всички го знаят, няма нищо лично в това", добави бившият германски пилот и брат на легендарния Михаел Шумахер.

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