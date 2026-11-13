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Двама българи са на крачка от световния връх в бокса! Още седем наши национали са сред най-добрите

13 ноември 2026, 10:58 часа 607 прочитания 0 коментара
Снимка: БФ Бокс
Двама българи са на крачка от световния връх в бокса! Още седем наши национали са сред най-добрите

Българският бокс затвърждава присъствието си сред водещите сили на международната сцена. Девет родни състезатели попадат сред първите 40 в своите категории в обновената световна ранглиста на World Boxing за ноември. Трима от тях намират място в престижния топ 10, като особено впечатляващо е представянето на Радослав Росенов и Рами Киуан, които заемат вторите позиции в своите категории.

Радослав Росенов направи голям скок в ранглистата 

Европейският шампион Радослав Росенов се изкачва от седмо до второ място при 60-килограмовите. Българинът разполага с 1325 точки, като пред него остава единствено олимпийският шампион от Париж Абдумалик Халоков от Узбекистан, който има 3075 точки. Световният вицешампион Рами Киуан запазва второто си място в категория до 75 килограма. Националът е с актив от 1400 точки, а лидер е азербайджанецът Сайджамшид Джафаров с 1550.

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Радослав Росенов и Красимир Инински

Третият българин в топ 10 е олимпийският бронзов медалист Хавиер Ибаниес. Той заема десетата позиция при 55-килограмовите с 550 точки, като отстъпва с две места спрямо предишното подреждане. Начело в категорията е японецът Руй Ямагучи с 1937,5 точки.

Още шестима българи са сред първите 40 в света 

Силното българско присъствие в ранглистата се допълва от още шестима национали. Семион Болдирев е 16-и в категория до 85 килограма, докато Алейна Мехмед и Уилиам Чолов заемат 17-ите места съответно при жените и мъжете до 80 килограма. Сред най-добрите 40 са още Роселин Бачевски (21-ви, 90 кг), Станимира Петрова (25-а, 57 кг) и Ясен Радев (35-и, 55 кг).

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бокс Радослав Росенов Рами Киуан
Стефан Йорданов
Стефан Йорданов Редактор
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