"Подготвяме го за Формула 1": Шефът на Ред Бул засипа Никола Цолов с похвали

Ред Бул намери важна роля за Никола Цолов през сезон 2027 във Формула 1. Както е известно, българският пилот прави фурор в дебютната си година във Формула 2. Така той привлече погледите на целия автомобилен свят и логично бе спряган за позиция на стартовата решетка през 2027-а година. През последните седмици той води борба с Лиам Лоусън за второто място в Рейсинг Булс, но в крайна сметка отборът заложи на новозеландеца и Арвид Лидблад.

Шефът на Ред Бул похвали прогреса на Никола Цолов

Впоследствие "биковете" назначиха Цолов за резервен пилот на Ред Бул и Рейсинг Булс. Главният ръководител на Ред Бул Лоран Мекис не се поколеба да засипе Българския лъв с похвали. Французинът го определи като сигурен бъдещ участник във Формула 1 и подчерта впечатляващия му възход от младежките серии до Формула 2. Мекис заяви: "Никола е изключително талантлив млад пилот и сме силно впечатлени от неговото развитие и представяне през последните няколко години. Да се бориш за шампионската титла във Формула 3, а сега да се състезаваш за титлата във Формула 2 в първия си пълен сезон, говори много за неговите способности и решителност."

ОЩЕ: Истинската причина, поради която Рейсинг Булс не избра Никола Цолов за 2027 година

Мекис разкри и какъв ще бъде основният акцент в работата на българина през следващия сезон. Цолов ще бъде тестов пилот и резерва на Макс Верстапен, Исак Хаджар, Лиам Лоусън и Арвид Лидблад. От Ред Бул се стремят да предоставят на родния състезател необходимото, за да се подготви за участие в най-престижната комерсиална надпревара: "Нашият фокус през 2027 година ще бъде върху това да му дадем опита, инструментите и подкрепата, от които се нуждае, за да бъде готов да се състезава във Формула 1 след това."

ОЩЕ: Цолов за Рафа Камара: По-важно е да трупа опит във Формула 1, но аз предпочитам да кара във Формула 2