"Отново бъркат в кацата с меда": Нови тежки обвинения разтърсиха българската борба

Напрежението около управлението на Българската федерация по борба не стихва. В остра позиция, разпространена в защита на Станка Златева, беше обяснено защо петкратната световна шампионка отказва да предостави генерално пълномощно на представители на новоизбраното ръководство. Основният аргумент е свързан с контрола върху финансите на централата, а в текста се отправят и сериозни обвинения за предишното управление на средствата.

Защо Станка Златева отказва да даде пълномощно?

На извънредното Общо събрание на 17 октомври Тодор Ангелов беше избран за председател на федерацията с подкрепата на 94 клуба. Вписването на новото ръководство обаче се забави заради подадени жалби срещу решенията на форума. В края на октомври новоизбраният Управителен съвет обвини Златева, че не изпълнява обещанието си да съдейства за предаването на управлението.

Сега в разпространената позиция в официалната Фейсбук страница на федерацията се подчертава, че тя няма намерение да възпрепятства дейността на федерацията, но прави разграничение между съдействието по конкретни задачи и предоставянето на неограничени правомощия.

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Според авторите на текста Тодор Ангелов може да участва в подготовката на спортния календар и документите за държавно финансиране в качеството си на член на вписания Управителен съвет. Предоставянето на генерално пълномощно обаче е определено като неприемливо заради възможността други лица да се разпореждат със средствата на централата без необходимия контрол.

Остри обвинения за финансовото управление

В позицията се припомнят и финансови нарушения от предишни периоди, които са били обект на проверки от Министерството на младежта и спорта. Авторите предупреждават, че Златева не може да носи отговорност за евентуални злоупотреби, извършени от нейно име след предоставяне на широки правомощия.

"Никой няма право да използва федерацията като инструмент за обслужване на частни финансови интереси", се посочва в текста. Финалът е още по-остър: "Време е за реална работа, а не за опити отново да се бърка в кацата с меда. С генерални пълномощни."

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