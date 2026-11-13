Войната в Иран:

Трети ден ограничения на Starshield в Украйна, ВСУ не могат да изпълняват мисиите си

13 ноември 2026, 17:22 часа 522 прочитания 0 коментара
Снимка: Envato
Трети ден ограничения на Starshield в Украйна, ВСУ не могат да изпълняват мисиите си

Трети ден продължават ограниченията на сателитната система Starshield, която украинските военни използват за прехващане на реактивните руски дронове. Украйна все още не е получила обяснение от компанията на Илон Мъск SpaceX или от Пентагона относно причините за ограниченията, съобщи Axios, позовавайки се на украински служител.

От SpaceX са отрекли пред изданието да има някакви промени в системата.  "Това не е вярно. Няма никакви промени", са заявили от компанията в коментар за Axios.

Украинският президент Володимир Зеленски обаче заяви в социалните мрежи следното: "Все още няма ясни обяснения. Инструктирах украинското Министерство на външните работи и министъра на отбраната да се свържат по-активно с Държавния департамент, Пентагона и SpaceX, за да получат разяснения и да бъде коригирана ситуацията".

За предишното ограничение в работата на системата украинските военни съобщиха на 14 октомври и то бе напълно премахнато чак на 24 октомври. Никой от американска страна не пое отговорност като президентът Доналд Тръмп и собственикът на SpaceX си прехвърляха отговорността.

От ЕС предупредиха, че услугата е заплатена на компанията на Мъск включително от европейски държави и SpaceX са длъжни да спазват договорите си. "Спазвайте си договора, не правите подарък на Украйна!" Европа вдига свой сателитен щит вместо Starlink

Всичко за войната в Украйна на живо във Viber канала ни! Последвайте ни тук!

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
SpaceX Илон Мъск Starlink война Украйна старлинк Starshield
Елена Страхилова
Елена Страхилова Редактор
Още от Европа
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес