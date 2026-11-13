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Аварийно учение: Вижте как турски бойни дронове кацат и излитат от магистрала (ВИДЕО)

13 ноември 2026, 17:19 часа 616 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
Аварийно учение: Вижте как турски бойни дронове кацат и излитат от магистрала (ВИДЕО)

Турски бойни дронове успешно кацнаха и излетяха от магистрала по време на аварийно учение, съобщи отбранителната фирма Baykar в петък, съобщи Анадолската агенция. Учението демонстрира способността на местните безпилотни бойни летателни апарати (UCAV) Akinci и Bayraktar TB2 да работят непрекъснато, когато традиционните писти не са налични.

Три самолета излетяха от отделни бази – Bayraktar TB2 от Кешан, Akinci от Чорлу и Bayraktar TB2 на турските сухопътни сили от Измир – като се събраха на магистралата Маниса-Балъкесир.

И трите платформи успешно кацнаха и излетяха от магистралния маршрут, който беше избран чрез полеви проучвания в цяла Турция.

Може и без писти

Baykar планира да разшири оперативната концепция без писта до всички свои местни платформи, включително безпилотния изтребител Kizilelma и корабния самолет Bayraktar TB3 с къси писти.

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Учението е проведено в координация с Министерството на националната отбрана и Главна дирекция „Пътища“, като пожарните и линейките са в готовност.

Мерките за сигурност по маршрута бяха прилагани от екипи на губернаторството на Маниса, провинциалната жандармерия и полицията, докато представители на турските въоръжени сили и Министерството на вътрешните работи наблюдаваха.

Най-големият износител на дронове

Самофинансираща се от самото си създаване, Baykar остана най-големият износител на безпилотни летателни апарати в света през 2025 г. с рекордните 2,2 милиарда долара износ, което представлява 90% от приходите ѝ.

Компанията е подписала споразумения за износ с общо 40 държави, включително 37 държави за Bayraktar TB2 и 16 държави за Akinci.

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Деница Китанова
Деница Китанова Редактор
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