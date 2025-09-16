Войната в Украйна:

5 медала за България от Световното първенство по канадска борба за параатлети

16 септември 2025, 22:28 часа 406 прочитания 0 коментара
България спечели 5 медала от първия състезателен ден на 27-ото Световно първенство по канадска борба за хора в неравностойно положение. Отличните спортни новини долетяха от Албена, където се провежда тазгодишният планетарен шампионат за хора с увреждания, а страната завоюва 5 отличия (1 златен, 1 сребърен и 3 бронзови). През днешния ден състезателите се бориха с лява ръка.

Албена е домакин на Световното първенство по канадска борба за хора с увреждания

На световния връх без нито една загуба стъпи Павел Кръстев в категория над 100 килограма при мъжете с визуални увреждания. Националът не остави шансове на грузинеца Георги Васадзе и по този начин защити титлата си от миналата година.  Второто място спечели Тилка Кайрякова. В категория над 70 кг при жените със слухови увреждания старозагорката отстъпи на Нина Пономариова от Казахстан. 

Трите бронзови отличия за България бяха осигурени от жените в отбора. Лада Хаджиева се нареди трета в категория до 70 кг при хората със увреден слух. Маргарита Дабева стъпи на почетната стълбичка в категория 70+ кг при дамите със зрителни увреждания, а Зифет Неби заслужи бронза в категория 70+ кг при хората с увреден слух. Над 400 състезатели от 60 държави участват в 27-ото Световно първенство за хора в неравностойно положение. Категориите са разделени за състезатели със слухови, зрителни и двигателни увреждания. 

Тази сутрин се състоя официалното откриване на шампионата, в което участие взеха президентът на Индийския параолимпийски компитет Дипа Малик, председателят на Българския параолмипийски комитет Илия Лалов,  президентът на Международната федерация по канадска борба Асен Хаджитодоров и председателят на Българската федерация по канадска борба Георги Благов.

Утре битките при параатлетите продължават със срещите с дясна ръка.

Стефан Йорданов
Стефан Йорданов Отговорен редактор
