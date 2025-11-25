Студио Actualno:

Алберт Попов: Подготовката ми е направена така, че върховата форма да дойде по време на Олимпийските игри

25 ноември 2025, 15:01 часа 238 прочитания 0 коментара
Алберт Попов: Подготовката ми е направена така, че върховата форма да дойде по време на Олимпийските игри

Най-добрият български състезател в ските Алберт Попов сподели, че програмата му е направена така, че да бъде във върхова форма по време на Зимните олимпийски игри в Милано – Кортина д'Ампецо. Той говори пред колегите от „Нова телевизия“ като бе категоричен, че най-важното за него в момента е да бъде здрав, за да може да се представи по най-добрия начин. Както е известно Игрите стартират на 6 февруари 2026 година и ще продължат до 22 февруари.

Алберт Попов заяви, че в момента той и щабът му не търсят върхова форма. Въпреки това изминалите две състезания от Световната купа по ски алпийски дисциплини са му помогнали да събере увереност. Родният състезател допълни, че в предстоящите стартове ще търси място в Топ 10, а защо не и на подиума.

„Моята подготовка върви така, че всъщност не търсим върхова форма в началото на сезона, въпреки това смея да твърдя, че с тези два старта в началото събрах увереност и виждам, че всъщност дори да не съм в най-добра форма, аз съм в нещата. Дори в Гургл успяхме да постигнем 9-о място и както може да се види, конкуренцията е наистина феноменална“.

„Подготовката ми е направена така, че върховата форма да дойде по време на Олимпийските игри. Пожелавам си да съм здрав. Целите са ми за топ 10 през следващите стартове и там, където теренът, пистата ми пасне, всъщност да успея да натискам и за подиуми“, заяви Алберт Попов.

Бойко Димитров
Бойко Димитров Отговорен редактор
ски Алберт Попов ски алпийски дисциплини Зимни олимпийски игри 2026
