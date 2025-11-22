Изключителен втори манш изстреля Алберт Попов в топ 10 на Световната купа в Гургъл

Най-добрият скиор на България Алберт Попов записа 9-то място на Световната купа в Гургъл, Австрия. Българинът се изстреля в топ 10 на генералното класиране в състезанието след страхотен втори манш, в който даде четвърто време. Така Алберт записа най-доброто класиране в кариерата си в австрийския курорт и влезе за 11-ти път в топ 10 на старт от Световната купа по ски алпийски дисциплини.

9-то място за Алберт Попов в Гургъл, Австрия

В първия манш Попов остана 21-ви, но успя да се изкачи с цели 12 места след страхотно каране във втория манш. Той получи подкрепата на генерал лейтенант Явор Матеев и съпругата му Невяна, съобщиха от Българската федерация по ски. Иначе победата в Гургъл изненадващо отиде при Пако Раса от Франция.

Припомняме, че през миналия сезон Алберт Попов записа историческа първа победа в Световната купа. Той бе номер 1 в Мадона ди Кампильо, и то на паметна дата за българските ски - 8 януари. На същата дата 45 години по-рано легендарният Петър Попангелов също покори световния връх в ските. След това Алберт не успя да разгърне пълния си потенциал на Световното първенство, а през тази година ще има шанс да постигне голям успех на Олимпийските игри в Милано/Кортина.

Още спортни новини четете в Actualno.com!